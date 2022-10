Dass die 22-jährige Kateryna aus Bila Zerkwa Kindergeld beantragen sollte, machte einerseits Sinn. Sie studierte ja noch online in der Ukraine Violine, und für Studenten bis zum Alter von 27 Jahren besteht in Deutschland Anspruch auf Kindergeld. Andererseits machte es natürlich keinen Sinn. Es ging bloß darum, dass das Jobcenter monatlich an Kateryna 219 Euro weniger überweisen muss und stattdessen die Familienkasse für genau denselben Betrag aufkommt. Prinzip linke Tasche, rechte Tasche also.