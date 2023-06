Wer mit dem Gaotie, einer chinesischen Weiterentwicklung in der Tradition von ICE und TGV, reist, begegnet hin und wieder nostalgischen Hinguckern. Kaum hat man sie registriert, kommt der Zug minutengenau pünktlich am Zielort an, nachdem er mit 360 km/h das Fliegen auf die Erde zurückgeholt hat. Da fällt der Blick im Ausgangsbereich auf das Panel mit den Druckknöpfen: Rot zum Schließen, Grün zum Öffnen. Alles genau wie im ICE, denkt man kurz. So einfach kann die Wirklichkeit sein, wenn deutsche Technik funktionieren darf. Diese Assoziation vergeht sofort, nachdem man am Frankfurter Flughafenfernbahnhof in den neuesten ICE eingestiegen ist, wo dann gefühlt nichts mehr geht.

Heute wird Xi Jinping 70 Jahre alt. Er ist dann über zehn Jahre Chinas Staatspräsident. Einer der mächtigsten Politiker der letzten hundert Jahre. Können wir uns das vorstellen: einen Staatsmann, der Ministerpräsident von Bayern und Baden-Württemberg wurde, ehe er die Kanzlerschaft erreichte – aber in einer deutlich höheren Größenordnung? Die von ihm nacheinander regierten Wohlstands-Provinzen Fujian und Zhejiang hatten 2020 zusammen mehr als 106 Millionen Einwohner; in China leben mehr als siebzehn mal so viele Menschen wie in Deutschland. Einer, der über elf Jahre die politische Dachorganisation der Wohlfahrt des Volkes (immer noch falsch als „kommunistische Partei“ übersetzt) mit 95 Millionen Mitgliedern modernisiert, belebt und zusammengehalten hat? Einer, der die Kulturrevolution in einer Höhle überstand, um dann Chemie-Ingenieur zu studieren und zum Doktor der Rechte promoviert zu werden?