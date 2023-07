Bei den Zwischenwahlen im Jahre 2018 konnte während Donald Trumps Präsidentschaft manch einer seinen Augen kaum trauen. Immerhin stieg die Wahlbeteiligung unter jüngeren Wählern sprunghaft an. Laut New York Times fanden fast doppelt so viele Menschen Ende 20 und Anfang 30 den Weg zur Wahlurne wie bei den Zwischenwahlen vier Jahre zuvor. In erster Linie unterstützten die jungen Wähler demokratische Kandidaten und trugen so dazu bei, dass die Partei die Kontrolle über den Kongress erlangte.

Damals war jedoch noch nicht klar, ob das neu entdeckte politische Engagement der jüngeren Generationen über Trumps Präsidentschaft hinaus anhalten würde. Nun steht dank eines neuen Post-Mortem-Berichts der Datenanalysten von Catalist, der sich auch mit den Zwischenwahlen 2022 befasst, fest, dass das politische Interesse junger Amerikaner weiterhin wächst und zu einem großen Vorteil der Demokraten werden könnte. Die Zahlen zeigen beispielsweise, dass die Wahlbeteiligung bei der Generation Z und den Millennials außergewöhnlich hoch war. Besonders deutlich fiel dies in den 14 Bundesstaaten aus, in denen stark umkämpfte Wahlen stattfanden. Teilweise übertraf die Wahlbeteiligung der jungen Wähler sogar noch die Beteiligungszahlen von 2018.