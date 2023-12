Immerhin geht es um die Wahrung für die regelbasierte Weltordnung zentraler, nicht nur im westlichen Interesse liegender Prinzipien. Ein Rückfall in das alleinige Recht des Stärkeren wäre fatal; es läge nicht in unserem Interesse oder auch im Interesse der großen Mehrzahl der Staaten – unabhängig ob demokratisch verfasst oder nicht. Es muss deshalb darum gehen, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, dem Angriffskrieg zu widerstehen und sich als eigenständiger und lebensfähiger Staat in gesicherten Grenzen zu behaupten.