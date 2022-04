Außer an einigen Schwachstellen, könnte man hinzufügen, in denen der russischen Armee der Durchbruch gelang. So etwa in Kreminna, einer Kleinstadt in der Oblast Luhansk, wo die russischen Streitkräfte zunächst alles mit Artilleriefeuer sturmreif geschossen hatten: Von der 20.000-Einwohner-Stadt ist nicht mehr viel übrig geblieben, als sie erobert wurde.