Ukraine-Debatte - Die falsche Alternative

Ob man für Waffenlieferungen an die Ukraine oder aber für eine Verhandlungslösung plädiert, hängt in erster Linie davon ab, wie man die russischen Kriegsziele interpretiert. Es geht in dem Streit also gar nicht um Waffenlieferungen versus Verhandlungen, sondern darüber, was Russland mit diesem Krieg erreichen will: Sicherheit oder Expansion.