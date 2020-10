Am 3. November wird in den Vereinigten Staaten gewählt: Donald Trump gegen Joe Biden. Und wohl keine Person der gegenwärtigen Politik ist derart umstritten wie der Amtsinhaber – wobei „umstritten“ eher eine freundliche Umschreibung ist für „verhasst“: Trump steht für eine rücksichtslose „America first“-Politik, für Ressentiments gegen Minderheiten, für Versagen in der Corona-Krise und hat sich durch den Ausstieg aus dem Pariser Klima-Abkommen auch noch zur Unperson bei der globalen „Fridays for Future“-Bewegung gemacht. Nicht zu vergessen sein Mauerbau-Projekt entlang der mexikanischen Grenze. Kurzum: Der amerikanische Präsident ist in den Augen insbesondere linksliberaler Medien der gefährlichste Mann der Welt.

Ein durchaus gemischtes Bild

Umso erstaunlicher, dass gerade das deutsche ZDF ihm ein Filmporträt gewidmet hat, das seinem Rückhalt in großen Teilen der amerikanischen Bevölkerung auf den Grund geht: Warum hat Donald Trump insbesondere bei weißen Mittelschichts-Amerikanern immer noch so viele Fans? Und vor allem: Wie sieht vor dem Hintergrund seiner Versprechungen die Bilanz des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten aus?

Tatsächlich entsteht bei genauerem Hinsehen ein durchaus gemischtes Bild, wie es Cicero auch schon in seiner Titelgeschichte vom August gezeichnet hat. Die ZDF-Dokumentation „Der unterschätze Präsident“ ist jedenfalls wenige Wochen vor dieser Richtungswahl in den USA ein sehenswerter Beitrag – nicht zuletzt, wegen der teilweise hochkarätigen Zeitzeugen, die darin zu Wort kommen.

Hier können Sie die Dokumentation in voller Länge sehen: