So erreichen Sie Daniel C. Schmidt:

Daniel C. Schmidt ist freier Reporter. Er studierte in Manchester und London (BA Politics & Economics, MSc Asian Politics) und lebt zur Zeit in Washington, D.C.. Schmidt schreibt über Pop, Kultur und Politik.

Mindestens einmal im Jahr hat der amerikanische Präsident die Gelegenheit, sich mit patriotischer Emphase vor die Bürger zu stellen, um in versöhnlichen Tönen das Volk daran zu erinnern, was eigentlich jedem klar sein sollte: dass die Vereinigten Staaten nämlich vereint sind. So kam es dann auch, dass Donald Trump sich zum 4. Juli in Keystone, South Dakota, unter strahlendem Himmel an die Nation wandte, nachdem sechs Jets der U.S. Navy über Mount Rushmore gedonnert waren, während unten am Fuße der Black Hills das Thermometer 33 Grad anzeigte.

Zunächst wünschte er dem Publikum, das dicht gedrängt vor der Bühne saß und größtenteils auf Corona-Masken verzichtete, einen fröhlichen Unabhängigkeitstag. Am 4. Juli feiern die USA Geburtstag und erinnern sich daran, dass das Land auf einer Idee aufgebaut ist. In seiner Rede hob Präsident Trump hervor, Amerika glaube immer noch daran, allen die gleichen Chancen zu bieten – ganz unabhängig von Ethnie und Religionszugehörigkeit. Er sagte, dass nur die USA Menschen wie Harriet Tubman, Jesse Owens, Louis Armstrong, Elvis Presley und Muhammad Ali hervorbringen könnten. Und fügte hinzu, dass die Amerikaner einst einen spektakulären Traum hatten: „Er hieß Las Vegas, in der Wüste Nevadas.“

