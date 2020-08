Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Am späten Montagnachmittag verschickte die Berliner Charité eine nur wenige Sätze lange Presseerklärung, deren Inhalt es in sich hat: Der bekannteste russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist am letzten Donnerstag offenbar Opfer eines Vergiftungsversuchs geworden – den er knapp überlebt hat. Das ist die einzige gute Nachricht der Berliner Ärzte: Sein Gesundheitszustand sei ernst, derzeit bestehe jedoch keine Lebensgefahr. Nawalny befindet sich im künstlichen Koma.

Gleichzeitig bestätigt der Befund der Ärzte, was die russischen Behörden bisher bestritten, nämlich eine Vergiftung Nawalnys. Zum Einsatz kam dabei offenbar eine Substanz, die eigentlich als Mittel gegen Demenz bekannt ist. „Die klinischen Befunde weisen auf eine Intoxikation durch eine Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterase-Hemmer hin“, heißt es von der Charité. Die konkrete Substanz sei bislang jedoch nicht bekannt: Es werde eine weitere „breitgefächerte Analytik" initiiert. „Derselbe Wirkstoff ist etwa im Insektizid E605 enthalten, auch bekannt als Parathion. Das in der EU seit 2002 verbotene Pflanzenschutzmittel wurde immer wieder bei Mordversuchen eingesetzt.

Nawalny wird mit dem Gegenmittel Atropin behandelt, allerdings sei der Ausgang der Erkrankung unsicher „und Spätfolgen, insbesondere im Bereich des Nervensystems, können zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.“

Verdächtiges Verhalten russicher Behörden und Ärzte

Die Analyse widerspricht eindeutig dem, was die Ärzte in der russischen Stadt Omsk zuletzt behauptet hatten: Am Freitagabend hatten diese erklärt, eine Vergiftung Nawalnys sei definitiv auszuschließen. Es erscheint als wahrscheinlich, dass die Ärzte diese Aussagen auf politischen Druck tätigten. Als Nawalny am Mittwoch nach einem Flug von Moskau nach Omsk mit schweren Symptomen in das Krankenhaus eingeliefert wurde, hatten sie eine Vergiftung nicht ausgeschlossen.

Zudem erscheint nun auch plausibel, warum die Behörden in Zusammenarbeit mit den Ärzten den Transport Nawalnys nach Berlin verzögerten: Weil er nicht transportfähig sei, wurde Nawalny nicht am Freitag, sondern erst am Samstag auf intensiven Druck von Nawalnys Angehörigen und der deutschen Bundesregierung mit einem Privatjet nach Berlin ausgeflogen. Wollten die russischen Behörden mit der Verzögerung verhindern, dass Rückstände der toxischen Substanzen im Körper Nawalnys gefunden werden?



Der Fall ist ein weiterer schwerer Schlag für das stark strapazierte Vertrauensverhältnis zwischen Europa und Russland. Von der Vergiftung der ehemaligen Geheimdienstler Litwinenko (2006) und Skripal (2018) bis zur Ermordung des Tschetschenen Changoschwili inmitten Berlins im vergangenen Jahr – es ist eine nicht abreißende Kette von Morden und Mordversuchen, bei denen Putin stets in nichtswissend-arroganter Manier die Schultern zuckt, selbst wenn Journalisten und Ermittler erdrückende Beweise vorgelegt haben.

Der bekannteste Oppositionelle

Alexej Nawalny, 44 Jahre alt, hat im letzten Jahrzehnt viele Versuche getätigt, die demokratischen Möglichkeiten zum Wandel in einem autoritären System auszuloten. Bei der Bürgermeisterwahl in Moskau kam er auf 27 Prozent der Stimmen, 2018 trat er bei der Präsidentschaftswahl an – und wurde durch ein durchsichtiges Manöver von der Wahlkommission aus dem Rennen genommen. Der Staat hat ihn und seine Mitstreiter mit Gefängnisstrafen und sonstigen Schikanen belegt, aber Nawalny hat nicht aufgegeben. Nun haben seine Gegner zum letzten Mittel gegriffen: Sie haben versucht, Nawalny zu ermorden, so wie sie es 2015 mit dem Oppositionellen Boris Nemzow getan haben.

Kam der Befehl direkt aus dem Kreml, aus Putins Büro? Das ist politisch gesehen irrelevant. Die Tatsache, dass die russischen Behörden versuchen, die Vergiftung zu vertuschen, anstatt mit aller Macht nach den Tätern zu suchen, spricht eine eindeutige Sprache: Wer sich in Russland mit den Mächtigen anlegt, kann sich seines Lebens nicht mehr sicher sein.