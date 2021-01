Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Bei Leuten, die noch heute der Sowjetunion nachweinen, dürfte Kemerowo viele nostalgische Gefühle auslösen. Das Zentrum der vier Flugstunden von Moskau entfernten westsibirischen Industriestadt ist geprägt von Gebäuden, die wegen ihrer stalinistischen Zuckerbäckerarchitektur als Kulisse für einen sowjetischen Propagandafilm herhalten könnten. Mit Hämmern und Sicheln verzierte Häuser, die in der Region auch für deutsche Wertarbeit stehen. Errichtet wurden diese Gebäude nach 1945 von deutschen Kriegsgefangenen.

Kemerowo ist aber nicht nur eine ehemalige Sowjetstadt, sondern auch eine typische russische Provinzstadt aus der Ära Putin. Der omnipräsente Inlandsgeheimdienst FSB, der Niedergang unabhängiger Lokalmedien und in den letzten zwei Jahrzehnten entstandene politische Strukturen hatten die Bevölkerung immer mehr von der Politik entfremdet, zumindest nach außen hin. Erst 2018, nach einer Brandkatastrophe in einem Einkaufscenter mit 64 Toten, davon 41 Kinder, fanden in der Stadt Proteste statt, die sich auch gegen die korrupten politischen Strukturen richteten.

Demonstrationen bei 30 Grad minus

Dass die auf die damaligen Proteste folgenden Einschüchterungsversuche von Politik und Behörden die Menschen in Kemerowo jedoch nicht mundtot machten, zeigte der gestrige Samstag. Trotz Minustemperaturen und der Verhaftung von lokalen Nawalny-Aktivisten in den Tagen zuvor gingen auch in der westsibirischen Industriestadt mehrere Hundert Menschen auf die Straße. „Ich habe einen Palast für eine Milliarde Dollar. Meine Bürger haben kein Recht auf Freiheit“, war auf einem Plakat mit dem Konterfei von Putin zu lesen, das eine junge Demonstrantin bei dem Protest in Kemerowo trug.

#

Und Kemerowo war kein Einzelfall. In über 80 Städten folgten die Menschen dem Protestaufruf des am vergangenen Sonntag nach Russland zurückgekehrten und sofort bei seiner Ankunft verhafteten Alexej Nawalny. Selbst auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim, fanden Proteste statt. Die größte Kundgebung mit über 40.000 Teilnehmern fand in Moskau statt. Ob die von der Nachrichtenagentur Reuters angegebene Zahl stimmt, ist jedoch schwer zu überprüfen. Viele Menschen, die zu der Kundgebung auf dem Puschkin-Platz wollten, konnten wegen der Polizeiabsperrungen nicht dorthin gelangen.