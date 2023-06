Am Tag nach der Massenkundgebung gegen die nationalpopulistische Regierung in Warschau sitzt in der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) um Jarosław Kaczyński der Schock tief. Auf der PiS-Webseite handelte der aktuellste Bericht von der Eröffnung eines Abschnitts einer Schnellstraße ganz im Osten Polens, bei der in der vergangenen Woche auch Kaczyński auftrat, obwohl er als Fraktionschef eigentlich gar kein Mandat dafür hat.

Die Nachrichten des von der Regierung kontrollierten Senders TVP warteten mit der Meldung auf, dass die Zahl von einer halben Million Teilnehmern, die Oppositionsführer Donald Tusk unter Berufung auf die Auswertung von Luftbildern durch die Stadtpolizei triumphierend verkündet hatte, weit übertrieben sei. Die dem Innenminister unterstehende nationale Polizei hatte lediglich „bis zu 150.000“ angegeben. Regierungsnahe Kommentatoren prangerten, wie gehabt, Tusk als „Lügner“ und „Aufschneider“ an.