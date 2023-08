So erreichen Sie Rainer Nowak:

Am Schluss musste er seinen Widerstand aufgeben. Sein Kabinett hatte sich gegen ihn gestellt. Gerhard Karner, neuer Innenminister Österreichs, willigte nach langer Diskussion ein. Er ließ sich ein Smartphone aushändigen und verzichtete ab sofort auf sein altes Nokia. Nun hatte er nicht nur Zugang zum Netz mit allen seinen Möglichkeiten, sondern auch zu den sozialen Medien. Genau deswegen hatte Karner sein vorsintflutliches Handy so geliebt: kein Facebook, Twitter & Co. Dafür hat er nämlich nichts übrig.

Was Hundertschaften an mehr oder weniger journalistisch oder politisch tätigen Usern vor allem auf der Plattform X, vormals bekannt als Twitter, schreiben und meinen, interessiert Karner nicht. Diese Blase sei vom echten Leben Lichtjahre entfernt. Sie dürfe seine Tätigkeit niemals beeinflussen – auch mit Smartphone nicht.