Viele Erwartungen richten sich in dieser Woche auf den Nato-Gipfel am 11. und 12. Juli in Wilna. Neben der Frage, welche Rolle die Nato im Indo-Pazifik spielt, insbesondere im Hinblick auf die wachsenden Spannungen mit China, werden vor allem Themen im Vordergrund stehen, die im Zusammenhang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine stehen. Neben der weiteren Unterstützung der Ukraine werden die absehbare Selbstverpflichtung zur Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels (Anteil der Verteidigungsausgaben am BIP), die Stärkung der Ostflanke der Nato wie auch die Aufnahme Schwedens in das Bündnis breiten Raum einnehmen. Von besonderem Interesse aber wird das Thema eines Nato-Beitritts der Ukraine sein.

Schon seit Wochen drängt die Ukraine darauf, dass der bevorstehende Nato-Gipfel nicht nur die unbestimmte Formel von 2008 wiederholt, derzufolge die Ukraine Mitglied werden solle, sondern deutlich darüber hinausgegangen und gegebenenfalls ein Zeitplan hierfür bzw. Sicherheitsgarantien bis zur offiziellen Zuerkennung der Mitgliedschaft beschlossen werden. Und Präsident Selenskyj hat den Druck noch dadurch erhöht, dass er als Bedingung für seine Gipfelteilnahme formuliert hat, dass die Entscheidungen dort getroffen werden müssten und nicht vorher. Dies lässt erwarten, dass um die Passage zur Ukraine im Abschlusskommuniqué während des Gipfels gerungen und sie möglicherweise erst dort im engen Kreise der Chefs finalisiert wird.