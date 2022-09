In Wahrheit war sie bereits sehr gezeichnet von Alter und Krankheit – obwohl bis zum Schluss von den Palastpressesprechern immer nur von „Mobilitätsproblemen“ gesprochen wurde. Als sie am Donnerstagnachmittag starb, wurde nicht mehr über ihren gesundheitlichen Zustand spekuliert. Die längst dienende Monarchin des britischen Königreichs hatte es sich nach allgemeiner Ansicht nach siebzig Jahren auf dem Thron verdient, einfach ihre Augen schließen zu können. Nach Balmoral waren in den Stunden davor ihr Sohn und Thronfolger Charles, dessen Frau Camilla und ihr Enkel und Charles’ Thronfolger William geeilt. Auch Prinz Harry und andere hochrangige Familienmitglieder waren angereist.