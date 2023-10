Im Gespräch erzählt er vom Heranwachsen in der Dynastie seines Vaters, Rupert Murdoch. Er sagt, die Murdochs liebten es, sich in Debatten zu stürzen: „Manchmal, wenn bei Familientreffen nicht viel geredet wird und keine Debatte stattfindet, fangen wir an, Positionen gegenüberzustellen, die wir eigentlich nicht vertreten. Nur um für Aufregung zu sorgen.“ Mit Aufregung kennt man sich bei den Murdochs aus. Schließlich gehört das Verlagsimperium zu den streitbarsten der Welt. Die Dokumentation ist gut 30 Jahre alt, hat an Relevanz aber nicht verloren. Auch deshalb, weil Lachlan Murdoch nun in die Fußstapfen seines Vaters treten wird.