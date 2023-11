Den Gipfel der Peinlichkeit stellt jedoch das Manifest „Philosophy for Palestine“ einer Gruppe von Philosophen aus Nordamerika, Lateinamerika und Europa dar. Schon der Titel ist verräterisch. Schließlich heißt das Elaborat nicht „Philosophy for Humanity“, „for Peace“ oder „for Charity“ oder dergleichen. Man versucht also gar nicht erst, scheinheilig eine sinnfreie Neutralität in einem Konflikt vorzutäuschen. Sondern man ist ehrlich und offen – immerhin – für Palästina. Und das ist nur die vornehmere Formel für: gegen Israel.