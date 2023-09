So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die Migrationskrise eskaliert. Nicht nur in Lampedusa, wo nun täglich Tausende Migranten in schnell zusammengeschweißten Booten aus Nordafrika landen. Womöglich lässt es Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni durchaus genau darauf ankommen: auf eine gewisse Eskalation. Sie offenbart dem Rest von Europa, was es bedeutet, wenn ihr Land die Häfen offen hält.

Ihre Botschaft dürfte sein: Lasst uns endlich eine gemeinsame europäische Lösung finden, die dazu führt, dass deutlich weniger Migranten kommen. Sonst, so wird nun durch die dramatischen Bilder der völlig überlaufenen Insel unmissverständlich klar, wird Italien im eigenen Interesse Maßnahmen ergreifen müssen. In Melonis Regierung sitzt übrigens der frühere Innenminister Matteo Salvini, der mit den seinerzeit geschlossenen Häfen zum Lieblingsfeind auch deutscher linker Politiker und Migrationsaktivisten wurde.