Wolodymyr Selenskyj sagte am Dienstag in seiner allabendlichen Videoansprache, der ukrainische Geheimdienst habe herausgefunden, „dass das russische Militär auf den Dächern mehrerer Reaktorblöcke des Atomkraftwerks Saporischschja Gegenstände platziert hat, die Sprengstoff ähneln“. Daraufhin überschlugen sich die Meldungen – vor allem in deutschen Medien. Erinnerungen an Fukushima und Tschernobyl wurden geweckt. Möglicherweise sei es das Ziel der Russen, so Selenskyj, einen Anschlag zu inszenieren und den ukrainischen Streitkräften die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben. Derweil behauptete der Kremlsprecher Dmitri Peskow, dass es zu einer Sabotage des Kernkraftwerks durch die Ukrainer kommen könnte.

Das AKW Saporischschja ist das größte Kernkraftwerk Europas und verfügt über sechs Reaktoren. Nachdem das russische Militär das Kraftwerk Anfang März 2022 unter seine Kontrolle gebracht hatte, lief es noch einige Zeit weiter, bis es im September 2022 vom Netz genommen und heruntergefahren wurde. Dennoch braucht die Anlage weiterhin Strom, um die Brennstäbe kühlen zu können. Was würde passieren, wenn einige der Reaktorblöcke nun tatsächlich beschädigt werden?