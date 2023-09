Das Hauptaugenmerk Russlands liegt derzeit auf seiner Westfront, in der Ukraine und den Nachbarländern. Es gibt jedoch noch eine weitere Front, die Russland betrifft: seine Südgrenze, die entlang des und durch das Kaukasusgebirge verläuft. Südlich des Gebirges liegen Armenien, Aserbaidschan und Georgien.

Das Gebirge schützt ein strategisches Gebiet Russlands. Das Gebiet nordwestlich des Gebirges führt zum Asowschen Meer und zur ukrainischen Grenze in der Nähe des Donbas, die in den letzten Jahren stark umkämpft war. Im Nordosten liegen die Wolga und die historische Stadt Stalingrad, die heute Wolgograd heißt. Das Land nördlich der Berge ist flach, und von Astrachan bis zur Krim sind es etwa 885 Kilometer. Ein Angriff auf Russland aus dem Süden hätte entscheidende Auswirkungen auf die Fähigkeit Russlands, den Krieg in der Ukraine zu führen, und könnte auf lange Sicht wichtige Flüsse wie die Wolga und den Don unterbrechen. Daher ist der Schutz des Kaukasus vor dem Eindringen feindlicher Kräfte von entscheidender Bedeutung.

Nordkaukasus für Moskau wichtig

Für Russland ist es zwingend notwendig, in den Nordkaukasus vorzudringen. Er ist fast so wichtig wie die Ukraine. Von Mitte der 1990er bis in die 2000er Jahre lieferten sich Russland und Tschetschenien einen erbitterten Krieg, der zum Aufstieg von Wladimir Putin beitrug. Der Sieg Russlands wiederum trug dazu bei, Putins Denken über Grenzgebiete zu prägen. Russland führte auch einen Krieg mit Georgien, das von den USA militärisch unterstützt wurde.

Vor kurzem hat Aserbaidschan Truppen entsandt, um ein Gebiet zwischen sich und Armenien zu besetzen. Armenien ist relativ arm, während Aserbaidschan reich an Öl ist. Die beiden Länder stehen sich seit ihrer Unabhängigkeit feindselig gegenüber, wobei sich die Spannungen auf Bergkarabach konzentrieren, eine kleine Region mit einer ethnisch-armenischen Bevölkerung, die offiziell zu Aserbaidschan gehört. Die strategischen Interessen sind unklar, aber das politische Thema ist brisant.

In der Vergangenheit hat Russland Armenien unterstützt, selbst wenn es versuchte zu vermitteln. Das hat sich geändert. Die Amerikaner sind in die Region eingedrungen – zunächst durch die Unterstützung Georgiens, dann durch die Aufrechterhaltung einer vorsichtigen Beziehung (auf beiden Seiten) zu Aserbaidschan, aber immer auf Distanz zu Armenien. Vor einigen Jahren wurde jedoch eine neue armenische Regierung gewählt, die sich gegenüber den Russen zurückhaltend verhielt. Im Zuge des Krieges in der Ukraine beschlossen die USA, viel engere Beziehungen zu Armenien aufzunehmen, das die Amerikaner als Gegengewicht zu Aserbaidschan begrüßte. Da Russland jedoch keine Bedrohung mehr darstellte und die Vereinigten Staaten nicht über ausreichende militärische Kräfte in der Region verfügten, besetzte Aserbaidschan Bergkarabach.

Schlechte Karten für die USA

Dies ändert nichts an der Realität vor Ort, deutet aber darauf hin, dass sich eine gewisse Spannung und sogar ein Konflikt abzeichnet. Die Russen verfügen über eine umfangreiche Friedenstruppe in der Region, die sich bisher ruhig verhalten hat, aber möglicherweise gegen Armenien vorgehen oder mit Verstärkung den georgischen Krieg wieder aufleben lassen könnte. Armenien hat kaum eine andere Wahl, als ein Abkommen mit den Russen auszuhandeln – oder sich an die Amerikaner zu wenden. Keine der beiden Möglichkeiten würde das Land beruhigen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Vereinigten Staaten wollen weiterhin einige Kapazitäten in der Region halten, um mit einem Eindringen in den Nordkaukasus zu drohen, was ein gefährliches und unwahrscheinliches Manöver wäre. Die Russen tun die Bereitschaft der Amerikaner, das Gefährliche und Unwahrscheinliche zu riskieren, nicht ab. In der Ukraine tobt ein Krieg, und die USA könnten in den Verhandlungen mit den Russen eine weitere Karte ausspielen. Auf dem Papier ist das eine hervorragende Idee, aber in der Realität ist sie ziemlich unsinnig.

Die Frage ist also, ob Georgien bereit ist, sich im Gegenzug für militärische Hilfe den Vereinigten Staaten anzunähern, und ob Aserbaidschan aus demselben Grund dazu bereit ist. Aber da Aserbaidschan und Russland plötzlich miteinander verbunden zu sein scheinen, wird das nicht passieren. Russland scheint sich den Kaukasus gesichert zu haben. Die USA haben Armenien, was ihnen nicht viel Glaubwürdigkeit verleiht. Deshalb hat Russland seine Südgrenze vorerst abgeriegelt.

In Kooperation mit