Oberst a. D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidi­gungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).

Herr Thiele, warum tut man sich als Bundesregierung jetzt so schwer bei der Entscheidung der Ukraine Taurus Marschflugkörper zu liefern?

Die Gesamtlage ist etwas ungünstig, denn die Ukraine führt Krieg, obwohl sie dafür eigentlich nicht gut genug vorbereitet ist. Die Anfangserfolge haben das etwas vernebelt. Russland war auch für den Angriff nicht richtig vorbereitet und konnte sodann erst mal gehindert werden, den beabsichtigten schnellen Handstreich rasch durchzuziehen. Aber generell waren die ukrainischen Streitkräfte auf einen derart langen Abnutzungskrieg nicht vorbereitet und haben dafür auch das erforderliche Fähigkeitsportfolio nicht.

Deshalb liefern wir jetzt Schritt für Schritt einen Baustein nach dem anderen, versuchen die ukrainischen Soldaten im Handumdrehen fit zu machen. Ob das nun der Kampf mit Panzern ist oder das Thema Flugzeuge. Was derzeit eine neue Entwicklung ist: Wir begeben uns jetzt in die Phase der Präzisionsbekämpfung aus der Luft, die wir auch aus dem letzten Golfkrieg kennen. Das haben die Amerikaner gemacht, bevor man sich auf den Landkrieg eingelassen haben. Der Krieg bekommt also jetzt eine neue Dimension.

Inwiefern?

Wenn massenhaft diese hochpräzisen Abstandswaffen eingesetzt werden, ein paar 100 Waffen, wird man ein beträchtliches Maß an Zerstörung generieren können. Was ja dann auch wieder Reaktionen hervorruft. Nicht nur zwischen der Ukraine und Russland. Das ist ja immer das Grundproblem. Solche Kriege betreffen auch Dritte, zum Beispiel die USA, die NATO oder eben auch Deutschland. Wenn der Krieg außer Rand und Band gerät, sind natürlich auch Deutsche betroffen. Deswegen ist der Versuch immer von besonderer Bedeutung, den Krieg, soweit man das überhaupt kann, zu zähmen.

Warum waren die Taurus-Marschflugkörper so lange kein Thema?

Die Taurus waren anfangs kein Thema für die Ukraine, weil sie entsprechende Flugzeuge brauchen, um die Taurus zu verschießen. Das würden dann die F-16 sein und die werden ja vor Ende des Jahres gar nicht in die Ukraine kommen. Aber nun rückt die Zeit doch immer weiter voran. Einsatz- und auch logistische Vorbereitungen sind zu treffen. Die Ukrainer haben offensichtlich Wege gefunden, die französischen Scalp und die britischen Storm-Shadow-Marschflugkörper von ihren eigenen Flugzeugen aus einzusetzen, sodass man jetzt den Taurus mit der größeren Reichweite und der besseren Treffsicherheit sozusagen ergänzend zu den Storm Shadows nutzen möchte.

Und der Bundeskanzler ist jetzt mit Blick auf das Eskalationspotenzial in Sorge. Und die, die Taurus fordern, machen sich offensichtlich keine Sorgen darum. Das ist der Unterschied. Der eine macht sich Sorgen, die andern machen sich keine Sorgen. Und das ist ja der Stand, wie wir mit diesem Krieg generell umgehen. Zu wenig Strategie, zu viel Bauchgefühl. Jeder, der sich Sorgen macht, ist tendenziell ein Putin-Versteher. Und jeder, der sich keine Sorgen macht, kämpft auf der moralisch gerechten Seite.

Was die Lieferung der Storm-Shadow-Marschflugkörper angeht, hatten die Briten weniger Sorgen als die Deutschen.

Es ist ja ein großer Teil der Welt, der die Positionen des Westens nicht teilt und diesen Krieg für einen „War of Choice“ hält. Ich glaube, „War of Choice“ ist das entscheidende Stichwort. Warum? Weil sie überzeugt sind, dass sich dieser Konflikt – bereits vor dem russischen Überfall – auch ohne kriegerische Mittel hätte lösen lassen. Dieser Krieg muss aus deren Sichtweise nicht sein. Und einer der Treiber, der im März letzten Jahres zu Selenskyj gesagt hat, er solle sich nicht auf Verhandlungen mit Russland einlassen, weil der Westen, Europa, die NATO die Ukraine im Befreiungskampf unterstützen werden – das war Boris Johnson. Deshalb sind die Briten nicht wirklich eine gute Referenz, wenn es um das Thema Balance halten und Eskalation vermeiden geht.

Sie wollen diesen Konflikt kombattant beenden und gehen „all in“. Sie wollen über die militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg entscheiden. Und deswegen ist das eben schwierig für einen deutschen Kanzler, sich die Briten zum Vorbild in diesem Konflikt zu nehmen. Deshalb hält er sich an die Amerikaner. Die wollen zwar auch über die kriegerischen Mittel Wirkung erzielen, sind aber eben immer auch beim Thema Eskalation sensitiv und vorsichtig. Deswegen stimmt sich der Kanzler immer mit den Amerikanern ab, so gut es geht.

Ohnehin liegt die derzeit schwierige Lage der Ukraine darin begründet, dass wir im Westen, in Europa, unsere Versprechen nicht halten. Sie erinnern sich an das Versprechen über eine Million Artilleriegeschosse? 400.000 sind davon erst geliefert. Wir halten uns an diese Munitionsversprechen nicht. Wir werden im Grunde erst nächstes Jahr – 2024 – unsere Produktion angeworfen haben. Und wir haben auch zu wenig Waffensysteme, die Verluste der Ukraine ständig kompensieren zu können. Und deshalb ist man gezwungen, mit höherwertigen Waffen die bestehenden Defizite zu kompensieren. Das ist so eine selbstgestellte Falle, in der wir sitzen. Mit Blick auf Taurus ist der Kanzler deshalb vorsichtig. Aber es ist absehbar, dass diese Zurückhaltung zeitnah fällt.

Welcher strategische Vorteil ergibt sich für die Ukraine nun? Können diese Taurus-Marschflugkörper kriegsentscheidend sein?

Die Strategiefrage verbindet sich ja immer mit der Frage: Wird dadurch der Krieg entschieden? Das ist Strategie. Hier geht es am Ende des Tages darum, ob die wesentlichen Zielsetzungen des Krieges als Mittel der Politik erreicht werden. Viele der Dinge, über die wir sprechen, sind ja eher kleine taktische Dinge, die auf der Gefechtsebene stattfinden. Und dazwischen gibt es noch die Operation, also die großräumigen Bewegungen. Tendenziell ist die Masse dessen, was öffentlich als strategisch bezeichnet wird, nichts Kriegsentscheidendes. Das trifft auch auf den Taurus zu.

Ohnehin ist Deutschland auch in der Luft, was Bewaffnung und deren verfügbare Quantitäten betrifft, tendenziell schlecht bestückt. Gerade deshalb müssen wir auch schon wieder international zusammenwerfen – die Briten, die Franzosen, die Deutschen. Und da kommen jetzt dann vielleicht noch amerikanische Marschflugkörper dazu, wie auch weitreichendere Artilleriesysteme als die, die bisher geliefert wurden. Aber auch die USA sind mit Blick auf verfügbare Munition und Systeme begrenzt. Sie müssen ja immer auch China mit im Auge haben, also etwa einen denkbaren Überfall auf Taiwan oder auch andere Szenarien, die sich entwickeln könnten.

Ohnehin ist diese Hightech-Präzisionsmunition immer nur begrenzt vorhanden, denn sie ist sehr teuer. Und es gibt immer wieder neue Systeme. Deswegen werden Taurus und Co. wegen ihrer begrenzten Verfügbarkeit eben nicht kriegsentscheidend sein. Aber sie werden auf taktischer und operativer Ebene nachhaltig wirken und den Schmerzpegel Russlands noch mal deutlich ansteigen lassen. Das wird absehbar dann allerdings dazu führen, dass auch Russland überlegt, wie es den Schmerzpegel der anderen Beteiligten ansteigen lassen kann. Und da muss man auch sagen: Für Russland ist das in deren Perzeption auch ein Krieg gegen den Westen, der hier stattfindet.

Hat Russland die Möglichkeit, sich gegen diese Marschflugkörper zu verteidigen? Oder ist das ein wunder Punkt bei den Russen?

Wenn man das objektiv vergleicht, hat eigentlich Russland die weltbeste Luft-Verteidigung. Das wird bei uns immer tendenziell etwas klein geredet, aber die russischen Streitkräfte sind in diesem Feld voluminös und auch technologisch exzellent aufgestellt. Doch kein Land der Welt kann sich komplett verteidigen. Und insbesondere so riesige Flächenländer haben es da schwer. Dennoch werden die russischen Streitkräfte einen erheblichen Teil der vom Westen gelieferten Marschflugkörper abschießen können.

Selenskyj wird auch weiterhin nach Russland hineinschießen. Zunächst mit ukrainischen Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Da gibt es ja dann die Zusage von der Ukraine, dass hierzu die westlichen Lieferungen nicht genutzt werden sollen. Aber wenn dann das alles noch grausamer wird, wird man sich natürlich in der ukrainischen Führung immer wieder die Frage stellen müssen, wie lange man das tatsächlich durchhält. Auch dies ist ein Grundproblem, warum die Amerikaner und auch der Kanzler so lange gezögert haben. Und dazu rückt mit den Abstandswaffen auch die Krim in unmittelbare Reichweite, zudem weitere Standorte und Ziele. Es also komplexer auf dem Gefechtsfeld und darüber hinaus.

Die Taurus haben eine Reichweite von 500 Kilometern. Die Hersteller haben aber versichert, dass man die Software ändern könne, um somit die Reichweite zu begrenzen.

Diese Taurus fliegen ähnlich wie der Tornado und folgen Geländeprofilen auf Baumwipfelhöhe. Und weil die sehr tief liegen, damit sie schlecht zu bekämpfen sind, brauchen sie sehr präzise Geländedaten, damit sie zum Beispiel nicht in Strommasten hineinfliegen oder in Windräder. Das heißt also, ohne diese entsprechenden Daten ist es sowieso schwer, sie einzusetzen.

Zum zweiten ist eine generelle Reichweitenbegrenzung der Software vorstellbar. Da muss man aber auch einfach wissen, dass die Ukraine ein Land voller IT-Spezialisten ist. Also der Gedanke, dass man veränderte Software nicht wieder zurückändern könnte, kommt mir naiv vor. Das ist der Punkt. Und was die Geländedaten betrifft, da sind ja nicht nur wir Deutsche da, die diese liefern können. Da werden viele helfen können, wie die Balten, die Polen, aber auch die Amerikaner und die Briten.

Die Fragen stellte Alexandre Kintzinger.