Jacinda Ardern

International wurde sie bald zum Star der Linken und zeitweise als „Anti-­Trump“ gefeiert. Die Medien lieben sie, nicht zuletzt auch, weil ihr Privatleben deutlich interessanter ist als das vieler anderer Politiker: Ihr Mann ist Fernsehmoderator, sie selbst legt gern mal als DJ Musik auf, gönnt sich gelegentlich ein Gläschen Whisky und ist Katzenliebhaberin. Viele Pluspunkte bringt der Neuseeländerin – die in einer Mormonenfamilie aufwuchs, sich später aber von der Kirche abwandte –, dass sie stets die Fassung bewahrt. So blieb sie bei einem Erdbeben während eines Live-Interviews die Ruhe in Person und ließ sich bisher auch nie von Reportern provozieren.