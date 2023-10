Aber es geht nicht nur um diese Gefühle. Heusgen ist nicht irgendein Politiker, der dazu neigt, unbedacht daherzureden. Er ist sozusagen die Inkarnation der deutschen Diplomatie und des deutschen Außenpolitik-Establishments. Er war seit 2005 Merkels außen- und sicherheitspolitsicher Berater und 2017 bis 2021 Ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen. So ein Mann, seit 1980 im Diplomatischen Dienst, wählt seine Worte eigentlich mit Bedacht, spricht „comme il faut“, also so wie es sich in seinen traditionell höchst wortsensiblen Kreisen ziemt.