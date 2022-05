Dass ausgerechnet Heusgen den Posten bekam, ist kein Zufall. Er war schließlich eine zentrale Figur in Angela Merkels Außenpolitik. Als Leiter der „Abteilung 2“ des Bundeskanzleramts beriet er sie von 2005 bis 2017 in außen- und sicherheitspolitischen Fragen – an ihm kam niemand vorbei.