Brüssel hat schon viele EU-Kommissare kommen und gehen sehen. Die meisten haben keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Doch an den Niederländer Frans Timmer­mans wird man sich noch lange erinnern. Denn kaum jemand hat sich Europa so sehr verschrieben wie der 62-Jährige aus Maastricht. Schon 1994 arbeitete er für den niederländischen EU-Kommissar Hans van den Broek in Brüssel. Dann wurde er Europa­staatssekretär in Den Haag, Außenminister – und 2014 schließlich selbst EU-Kommissar.

Seit 2019 betreute Timmermans in Brüssel die Klimapolitik. Seitdem hat er als „Mister Green Deal“ oder „Klimazar“ für Schlagzeilen gesorgt. Nicht immer waren sie positiv. Das Verbrennerverbot ist ebenso mit seinem Namen verbunden wie der Bauernaufstand in den Niederlanden. Auch wenn der prominente Sozialdemokrat nun nach Den Haag zurückgekehrt ist, wo er mit einem rot-grünen Bündnis bei der vorgezogenen Parlamentswahl im Herbst antreten will: Europa lässt ihn nicht los, die Klimapolitik wird ihn auch in seiner Heimat verfolgen.