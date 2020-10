Selbst den schockierenden Bildern aus der Provinz Alpes-Maritimes im sonst so sonnigen Süden, die zeigen, wie Autos, Straßen und Häuser samt Menschen einfach in den Fluten verschwinden, wird es nur kurz gelingen, die Diskussion um verschärfte Anti-Corona-Maßnahmen in den Hintergrund zu drängen. Dafür ist das Problem bereits jetzt wieder viel zu groß. Frankreich steht nicht vor einer zweiten Corona-Welle, Frankreich ist bereits mittendrin.