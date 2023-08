Einige der schon lange mit Kremlchef Wladimir Putin hadernden Militärblogger, die ein viel härteres Vorgehen gegen die Ukraine fordern, deuten mehr oder weniger offen an, dass dieser den Auftrag zu dem mutmaßlichen Anschlag auf das Flugzeug erteilt habe. Es sei ein Racheakt für die Demütigung des Kremlchefs durch die Rebellionsfarce Prigoschins vor genau zwei Monaten, als mehrere hundert schwer bewaffnete Wagner-Söldner mit Panzerwagen und Militärlastern Richtung Moskau unterwegs waren und erst 200 Kilometer vor der Hauptstadt umkehrten. Putin hatte damals in einer dramatischen Rede, die das Fernsehen fast den ganzen Tag alle halben Stunden übertrug, von einer „Gefahr für das Mutterland“ und „Verrat“ gesprochen, überraschend aber mehrere Tage später Prigoschin empfangen. Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko, der wie Putin aus dem KGB hervorgegangen war, hatte den offiziellen Medien zufolge damals vermittelt und den Wagner-Söldner kollektives Asyl in seinem Land angeboten.