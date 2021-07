Britische Virologen halten diesen Optimismus dagegen für verfrüht. Dass Musikfestivals und Sportveranstaltungen mit großen Zuschauerzahlen wieder erlaubt sind, halten viele für vollkommen verfehlt: „Das sind Virusvarianten-Fabriken!“, warnt Regierungsberaterin Susan Michie, Direktorin des „Centre for Behaviour Change“ an der Londoner Universität UCL. Bereits bekannt ist, dass sich 1.300 schottische Fussballfans beim Spiel Schottland gegen England in Wembley am 18. Juni angesteckt hatten. Catherine, die Herzogin von Cambridge, muss sich seit Montag nach Kontakt mit einem Covid-Kranken beim Tennisturnier in Wimbledon ein paar Tage in Quarantäne aufhalten.