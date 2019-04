In Folge der Veröffentlichung des Mueller-Reports hat die demokratische US-Präsidentschaftsbewerberin Elizabeth Warren das Parlament aufgefordert, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Donald Trump einzuleiten. Dies teilte sie am Karfreitag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

The Mueller report lays out facts showing that a hostile foreign government attacked our 2016 election to help Donald Trump and Donald Trump welcomed that help. Once elected, Donald Trump obstructed the investigation into that attack. — Elizabeth Warren (@ewarren) 19. April 2019

Mueller put the next step in the hands of Congress: “Congress has authority to prohibit a President’s corrupt use of his authority in order to protect the integrity of the administration of justice.” The correct process for exercising that authority is impeachment. — Elizabeth Warren (@ewarren) 19. April 2019

To ignore a President’s repeated efforts to obstruct an investigation into his own disloyal behavior would inflict great and lasting damage on this country, and it would suggest that both the current and future Presidents would be free to abuse their power in similar ways. — Elizabeth Warren (@ewarren) 19. April 2019

The severity of this misconduct demands that elected officials in both parties set aside political considerations and do their constitutional duty. That means the House should initiate impeachment proceedings against the President of the United States. — Elizabeth Warren (@ewarren) 19. April 2019

Ihrer Ansicht nach belege der Report des Sonderermittlers Robert Mueller, dass „eine feindliche ausländische Regierung unsere Wahl 2016 angegriffen hat, um Donald Trump zu helfen, und dass Donald Trump diese Hilfe begrüßt hat.“ Trump habe nach seiner Wahl dann die Ermittlungen zu diesem Vorgang behindert.

Insgesamt erfordere die „Schwere dieses Fehlverhaltens, dass die gewählte Mandats- und Funktionsträger beider Parteien politische Erwägungen beiseite legen und ihre verfassungsmäßige Pflicht erfüllen.“ Und sie schließt mit den Worten: „Das bedeutet, dass das Parlament ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten einleiten sollte.“

