Elizabeth Warren

Die 70-jährige Warren ist spät in die Politik eingestiegen. 2012 zog sie für die Demokraten als erste weibliche Senatorin des Bundesstaats Massachusetts in den Kongress ein. Davor hatte sich Warren bereits durch ihr Fachwissen ausgezeichnet: Die Beiträge der ehemaligen Jura-Professorin zum Wirtschafts- und Konkursrecht machten sie in den neunziger Jahren zur gefragten Expertin in Komitees und Ausschüssen auf nationaler Ebene. Die Finanzkrise 2007 beflügelte Warren, sich als treibende Kraft für die Einrichtung einer Behörde zum Schutz von Konsumenten im Finanzbereich einzusetzen.