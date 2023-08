So erreichen Sie Lisa Davidson:

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA.

Der amerikanische Wahlkampf ist in vollem Gange. Doch während sich andere Präsidentschaftskandidaten auf ihre Kampagnen konzentrieren, macht Trump, der als Spitzenkandidat für die republikanische Nominierung gilt, mit seinen zahlreichen rechtlichen Problemen Schlagzeilen. Laut BBC News wird gegen ihn in zwei getrennten strafrechtlichen Verfahren ermittelt. Zudem wurde er zu einer Millionenzahlung an eine Schriftstellerin verurteilt, nachdem er wegen sexuellen Missbrauchs für haftbar befunden wurde.

Nun scheint laut New York Times auch noch eine dritte Anklage wahrscheinlich. Dieses Mal im Zusammenhang mit Trumps angeblichen Bemühungen, die Wahlniederlage 2020 zu revidieren. Während die Anklage voraussichtlich Monate brauchen wird, um das Rechtssystem zu durchlaufen, wirft die Tatsache der rechtlichen Probleme, in die Trump verstrickt ist, vor allem eine Frage auf: Wie stehen die Chancen, dass Trump früher oder später im Gefängnis landet?