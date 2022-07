Wahrscheinlich können sich nur noch wenige Zeitgenossen an den verlorenen Krieg in Afghanistan erinnern. Schließlich entspricht unser politisches Erinnerungsvermögen längst dem von Alzheimer-Patienten im fortgeschrittenen Stadium. Dieses Land liegt geographisch in Zentralasien, seine Nachbarn sind die sowjetischen Nachfolgerepubliken, der Iran, Pakistan und China. Die Stationierung westlicher Truppen war ein logistischer Albtraum, weil deren Nachschub von unsicheren Kantonisten wie Pakistan abhing. In einem Konflikt mit dem Westen wäre Afghanistan dessen Achillesferse geworden. Für diese Erkenntnis musste man kein militärisches Genie sein.

Umso rätselhafter erscheint folgende Einordnung der russischen Ukraine-Politik im Artikel „Putins Politik nicht belohnen“, der am 13. Juli in der FAZ erschienen ist. Die Autoren gehen in ihrer Lageeinschätzung „davon aus, dass der Angriffskrieg Russlands mehrere Jahre systematisch geplant und vorbereitet worden war“. Zudem sei „der russische Überfall zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem die Modernisierung der russischen Streitkräfte einen Stand erreicht hatte, bei welchem dem Kreml eine größere Militäraktion möglich erschien“.