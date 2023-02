Um zu verstehen, was sich verändert hat, sollten wir noch einmal in die Zeit vor dem 24. Februar des vergangenen Jahres zurückblicken. In Deutschland schickte sich die neugewählte Ampelkoalition an, nach den zuletzt lähmend-zähen Jahren unter Angela Merkel mit einem neuen Politikstil in einer Mitte-Links-Regierung eine prosperierende Wirtschaft und die Energiewende unter einen Hut zu bringen.