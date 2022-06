Doch dann erwischte eine Journalistin von France 2 im allgemeinen Trubel Brigitte Macron. Und was diese ins Mikrofon sagte, wirkte nicht belanglos, sondern sehr emotional. Der Wahl­abend zeige, dass in Frankreich doch noch das Wohlwollen über die Wut siege, erklärte sie in Anspielung auf die unterlegene Rechtskandidatin Marine Le Pen. „In diesem Land ist eben alles Gute möglich“, sprach sie in die wackelige Kamera. „Deshalb ist Frankreich das schönste Land der Welt!“ Das ging der Fernsehnation viel eher ans Herz als alles, was der Wiedergewählte deklamiert hatte. Die Reporterin fragte nach, ob denn dieses Land nicht auf beunruhigende Weise gespalten sei. Brigitte zögerte keine Sekunde: „Vielleicht werden sich die Dinge nun ändern. Mein Mann hat wirklich den Willen, die Dinge zu verändern. Ich habe ein immenses Vertrauen in ihn.“