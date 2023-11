Anders als in Europa, wo viele sich geschockt zeigen über die Wahl eines „Rechtspopulisten“, war die Stimmung unter vielen argentinischen Journalisten ausgelassen. „Heute liegt Freiheit in der Luft“, frohlockte Eduardo Feinmann, einer der renommiertesten Journalisten Argentiniens, während der Live-Übertragung am Wahlabend. „Endlich ist es aus mit diesem perversen Modell“, jubelte ein anderer Reporter im nationalen Fernsehen am Sonntagabend. Sie hoffen, dass Milei das jahrzehntelang verfestigte System der Korruption, der Bürokratie und des lähmenden Staates überwinden kann, das die sozialistischen Peronisten und Kirchneristen in Argentinien etabliert haben.