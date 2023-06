„Vor noch gar nicht langer Zeit fuhren die Polen nach Deutschland, um Spargel zu ernten“, kommentierte damals der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki die 200-Millionen-Euro-Investition des hessischen Familienunternehmens. „Heute kommen deutsche Technologie-Investoren nach Polen.“ Viessmann baut seine Produktionsstätte in Legnica aus, um der rapide steigenden Nachfrage nach Wärmepumpen Herr zu werden. Das machten die Hessen 2022 bekannt, nachdem ihr Wärmepumpen-Geschäft im Vorjahr mit einem Plus von 41 Prozent doppelt so stark gewachsen war wie der Gesamtumsatz. Der sprang 2022 dann von 3,4 auf 4,0 Milliarden Euro.