Und so verwundert es nicht, dass die wichtigste Veränderung in Dekaden amerikanischer Außenwirtschaftspolitik in den Räumen des Thinktanks „Brookings“ stattfand. Mit seiner Rede am 27. April 2023 erklärte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, mehr als 75 Jahre amerikanischer Wirtschaftspolitik für beendet und erläuterte die Eckpfeiler einer künftigen Biden-Doktrin. Wie konnte es dazu kommen?