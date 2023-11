Was politisch richtig ist, kann ökonomisch nicht falsch sein. Von diesem Glaubenssatz lassen sich gern Politiker leiten, die Helmut Schmidt wegen Visionen am liebsten zum Arzt geschickt hätte. Eine hochindustrialisierte Volkswirtschaft innerhalb weniger Jahre so umzubauen, dass sie ausschließlich aus Wind und Sonne erzeugten Strom verbraucht und dabei keinen Schaden nimmt, ist eine Vision. Der Altkanzler kann sich dazu nicht mehr äußern. Er verpasst das Rendezvous von Vision und Realität, das sich gerade in Deutschland zuträgt.

Fangen wir mit der Realität an. Ökonomisch betrachtet ist sie ziemlich trist. Wegen der im internationalen Vergleich horrenden deutschen Strompreise für energieintensive Firmen aus Branchen wie Chemie-, Metall-, Zement- oder Papierindustrie investieren diese gar nicht mehr oder vorzugsweise im billigeren Ausland.