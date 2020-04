So erreichen Sie Richard Schröder:

Richard Schröder ist Philosoph und Theologe. Er war 1990 SPD-Vorsitzender in der Volkskammer

So erreichen Sie Eckhard Jesse:

Eckhard Jesse ist emeritierter Politikwissenschaftler an der TU Chemnitz. 2014 hat er ein Buch über „Deutsche Politikwissenschaftler – Werk und Wirkung“ herausgegeben.

Nach dem Fall der Mauer am 9. November 1989 verließen DDR-Bürger in Scharen ihr Land. So groß die Freude des Einzelnen über die gewonnene Freiheit auch war, für die DDR wie für die Bundesrepublik Deutschland, die 1989 350 000 Übersiedler aufnahm, stellte sich die Situation dramatisch dar. Der Osten drohte auszubluten, der Westen überzulaufen.

Doch schon wenig später ließ der Drang, von der DDR in den Westen zu ziehen, spürbar nach. Wie kam es dazu? 30 Jahre später lässt sich feststellen, dass es seinerzeit vor allem die Währungsunion der beiden deutschen Staaten war, die die Massenflucht eindämmte. Sie führte außerdem dazu, dass inzwischen ungeachtet mancher – wesentlich kulturell bedingter – Spannungen zwischen Ost und West eine ökonomische Zufriedenheit dominiert: Die Arbeitslosenquote liegt im Osten nur wenig über der im Westen, das Wohlstandsgefälle ist merklich geschrumpft. Und es ziehen nun mehr Menschen in den Osten, als sie ihn verlassen.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 8,90 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ