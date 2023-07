So erreichen Sie Ilgin Seren Evisen:

Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

In der Studie „Deutschland 2030 – Wachstumschancen für Deutschland“ beschäftigen sich Ökonomen der der international agierenden Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte mit der Entwicklung Deutschlands in den Bereichen Arbeitsmarkt, digitale Wirtschaft und Innovation. Alexander Börsch ist Chefökonom und Leiter Research bei Deloitte. Börsch beschäftigt sich mit der Analyse ökonomischer Trends und ihren Auswirkungen auf Unternehmen, vor allem in den Bereichen Globalisierung, digitale Wirtschaft und Arbeitsmärkte. Zuletzt erschien im Wiley-Verlag sein Buch „Die Post-Corona-Wirtschaft: Ausblicke auf die 7 entscheidenden ökonomischen Trends des Jahrzehnts“.

Herr Börsch, in Ihrer Studie „Perspektiven 2030 – Wachstumschancen für Deutschland“ zeigen Sie, wie Deutschland die Herausforderungen der nächsten Jahre auf den Gebieten Demografie, Digitalisierung und Innovation meistern kann. Wie steht Deutschland aktuell da?