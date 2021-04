Aber zunächst: Juchuu, die Uckermark! Die sei allen empfohlen, denen die Lust auf überwachtere Regionen des europäischen Tourismus noch auf wer weiß wie lange Zeit vergangen ist. Die Serien-Klinik am herrlichen See, spiegelglatt, mit goldenem Schilfrand. Das ebenso goldene Abendlicht. Diese Hügel, diese Alleen, diese Felder. Und das Hämmern der Spechte und die zikadenlauten Grillen und die Nachtigallen und die Amseln am frühen Morgen, und das Schreien der Wasservögel. Die Musik macht immer wieder den Naturtönen Platz. Ein Tonfest!