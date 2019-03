Traunstein ist ein malerischer Flecken. Anmutig gelegen zwischen Chiemsee und Waginger See schaut man von dort in die östlichen Chiemgauer Alpen, hinter denen sich majestätisch die Watzmann-Gruppe erhebt. Joseph Ratzinger ist hier geboren, die Kirchen tragen Zwiebelhauben und ein g’scheites Bier braut man hier auch. Genau um dieses Bier, genauer: um die Werbung für dieses Bier ist in den vergangenen Wochen allerdings ein bizarrer Streit entbrannt, den man als Lokalposse abtun könnte, wenn er nicht so symptomatisch wäre für unsere Zeit.

Worum geht’s? Seit 14 Jahren macht das Hofbräuhaus Traunstein Werbung mit einem eher unspektakulären Foto. Es zeigt Brauhausbesitzer Maximilian Sailer, der seiner Frau Brigitte „a Busserl“ gibt, während sie ein Weißbierglas in ihrer Hand anhimmelt. Betitelt ist das Szenario mit dem Slogan „Hilft in Sekunden – wirkt für Stunden.“ Ursprünglich als Plakat verwendet, druckt die Brauerei das Motiv seit Jahren auf ihre Bierdeckel.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden.