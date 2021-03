Doch all dies ist mittlerweile acht Jahre her. Und vielleicht wäre die Serie auch schon ziemlich in Vergessenheit geraten, wenn „Unsere Mütter, unsere Väter“ nicht noch heute regelmäßig in Polen so heftige Reaktionen auslösen würde, dass diese sogar im Ausland für Schlagzeilen sorgen. Zuletzt in der vergangenen Woche: Ein Berufungsgericht in Krakau verurteilte das ZDF und die Produktionsfirma UFA Fiction zu einer Entschuldigung, die im polnischen Fernsehen sowie dem ZDF, ZDFneo und 3sat veröffentlicht werden soll.