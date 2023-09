Das ist bedauerlich. Denn der Unesco-Report hatte es durchaus in sich. Sein Thema in diesem Jahr: „Technology in education: A tool on whose terms?“ Nun ist der möglichst umfassende Einsatz von Technologie im Schulunterricht hierzulande eine Art Heilsgewissheit. Mit der Forderung, Schulen schneller und umfassender zu digitalisieren, kann sich in Deutschland noch jeder Provinzpolitiker oder sogenannte Bildungsexperte profilieren. Ob all die Tablets, Tabletklassen und Terminals sinnvoll sind, fragt kaum jemand. Digitalisierung first, Bedenken second – wie eine heutige Regierungspartei einst plakatieren ließ.