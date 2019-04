So erreichen Sie Alexander Kissler:

Herr Sorgner, was macht ein Transhumanist eigentlich an Weihnachten?

Stefan Lorenz Sorgner: Ein Transhumanist feiert im Kreis der Familie die Gemeinschaft – und hofft, noch viele Weihnachten mit den Eltern verbringen zu können. Der Transhumanismus will ja die Gesundheitsspanne der Menschen verlängern, um länger mit denen zusammen sein zu können, die man liebt.

Der Transhumanismus ist aber eine Veranstaltung von Atheisten für Atheisten, oder?

Sorgner: Transhumanisten sind hauptsächlich Naturalisten und nur selten Christen. In Bochum lehrt jedoch ein katholischer Juniorprofessor, der sich als Transhumanist versteht, Benedikt Paul Göcke. Weltweit betrachtet, gibt es unter den Transhumanisten viele Buddhisten und auch einige Mormonen.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.