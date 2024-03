Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Seit 2015 Lehraufträge an chinesischen Universitäten.

Tintin, hierzulande unter „Tim und Struppi“ bekannt, gehört sicherlich zu den gravierendsten Beispielen einer westlich-männlich-arroganten Geisteshaltung und ihrer ästhetischen Ausdrucksform. Vom Blackfacing (Der Arumbaya-Fetisch) bis zur kulturellen Aneignung (Der blaue Lotos, Die sieben Kristallkugeln), von antisemitischen Stereotypen (Der geheimnisvolle Stern) bis zur rassistischen Überheblichkeit (Tim im Kongo) hat der belgische Zeichner Hergé über Jahrzehnte hinweg kein Fettnäpfchen der Political Correctness ausgelassen.

Wie ist heute damit umzugehen? Um ein langwieriges und kostenintensives Rechtsverfahren zu vermeiden, wäre die vorauseilende Schwärzung der gesamten Comic-Serie eine denkbare Option. Denn es kommt noch schlimmer!

Auch die Nebenfiguren haben es in sich, das Kaleidoskop der Soziopathen reicht vom trunksüchtigen Kapitän Haddock, über Opium schmuggelnde Plutokraten bis zu einem verrückt gewordenen Chinesen. Ein klarer Fall für den Jugendschutz – oder für das Auswärtige Amt! Da ist es wenig tröstlich, dass Hergé, ganz schön prophetisch, mit seinen russlandfeindlichen Affekten (Tim im Lande der Sowjets) nicht hinterm Berg hielt. Damit immerhin ließe sich in der gegenwärtigen Lage punkten.

Das große Reinemachen hat begonnen

Kurzum, bei Hergé stehen alle Figuren, die nicht europäisch, etabliert und bürgerlich sind, auf einer niedrigeren Existenzstufe. Sie müssen von Tintin entweder gerettet oder mit List besiegt werden. Heute finden wir die darin ausgesprochene Grundhaltung lächerlich und unerträglich, skandalös und verdammungswürdig. Dabei entspricht sie doch ziemlich genau der sogenannten wertegeleiteten Außenpolitik unserer Tage. Doch das nur am Rande.



Offen gesagt: Die ganze Weltliteratur ist eine einzige Zumutung für Wohlgesinnte. Krieg, Mord, und Eifersucht, Betrug, Unterdrückung und Grausamkeiten aller Art geben ein beredtes Zeugnis menschlicher Verfehlungen, von denen man heute nichts mehr wissen will. Tolstoi gräbt im bewegten Innenleben einer Ehebrecherin – darf der das überhaupt? Faulkner schreibt als Nachfahre weißer Plantagenbesitzer über die zivilisatorischen und individuellen Spätfolgen der Sklaverei – eine Anmaßung. Shakespeare zeichnet im Kaufmann von Venedig die Karikatur eines jüdischen Wucherers – ein klarer Fall von Antisemitismus. Über Céline möchte man in diesem Zusammenhang erst gar nicht sprechen.

Doch auch sonst gibt es für Gesinnungspolizisten im Reich der Kunst genug zu tun. All diese niederländischen Ratsherren (17. Jahrhundert) mit ihren weißen Mühlsteinkrägen sind nichts anderes als Sinnbilder frühkapitalistischer Ausbeutung. Joshua Reynolds malte ein Familienporträt britischer Kolonialisten, nebst indischem Kindermädchen – Verherrlichung von White Supremacy. Bitte abhängen.

Möge Venedig untergehen

Ja, es gibt wenig zu beschönigen an der europäischen Geschichte im Allgemeinen und der Kunstgeschichte im Besonderen. Jetzt, da wieder Statuen im öffentlichen Raum gestürzt werden, möge man bei den Museumsbeständen ruhig weitermachen. Was sollen all diese inzestuösen Pharaonenschädel, Cäsarenbüsten und Reiterstandbilder blutrünstiger Kriegsherren? Der Plunder gefährdet unser fragiles Seelenheil. Was wir hier im Westen benötigen, ist eine Kulturrevolution unter dem Heine‘schen Motto „Nach den Helden kommen die Clowns“.

Stellen wir uns den Konsequenzen der westlichen Geschichte. Denn was sind schon ein paar restituierte Beninbronzen, wenn doch die gesamte abendländische Kunst und Literatur Ausdruck von Exklusion, Rassismus, struktureller Gewalt, Sexismus und sozialer Ungleichheit ist! Ärgerlich, diese Überrepräsentation von Adeligen, Feldherren und gekrönten Häuptern. Hätte Watteau nicht auch einen wackeren Ackerbauern porträtieren können und Rembrandt einen ehrlichen Kanalreiniger?

Fehlanzeige! Stattdessen überall in den Museen diese männermordenden, frauenraubenden und Inzucht treibenden Göttinnen und Götter. Antike und Renaissance – eine ästhetisch-moralische Verirrung? Zum Glück wurde auch der ein oder andere Hermaphrodit überliefert, sonst sähe es wahrhaft düster um das Erbe Europas aus. Apropos Kulturerbe, wurde Venedig nicht durch die erbarmungslose Exploration des östlichen Mittelmeerraums mächtig und kunstsinnig? Es möge im Schlamm der Lagune versinken, mitsamt dem Markusdom und seinen Bronzepferden, diesem megalomanen Ausdruck christlich-abendländischer Hybris. Dies wäre zumindest eine späte Genugtuung.

Das Maß aller Dinge

In der Überheblichkeit gegenwärtiger Positionen offenbart sich der ganze Irrsinn eines kulturellen Selbstverständnisses, welches die Ästhetik permanent mit Mitteln der Moral erledigen will. Der europäische Kulturkanon wird purgiert, damit die Spätgeborenen mit gutem Gewissen ihr lauwarmes Bad in der Kunstlandschaft nehmen können. Das Maß der Gegenwart ist das Maß aller Dinge – Stunde Null. Das nennt man, glaube ich, Fundamentalismus. Kürzlich fiel ein Band Nietzsche aus dem Giftschrank – „nur als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt“. Der Tempel der Kunst bleibt, bis auf Weiteres, geöffnet. Im Geiste zumindest.



