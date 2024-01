Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Heiner Barz:

Prof. Dr. Heiner Barz war Bildungsforscher an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Seit 25 Jahren befindet sich das deutsche Bildungswesen in einer Abwärtsspirale. Die jüngsten PISA-Ergebnisse markieren den bisherigen Tiefpunkt. Man hat sie schnell durch Migration und Lockdown erklärt, doch das greift zu kurz. Vom Kindergarten bis zum Abitur hat ein ideologisch begründeter Wandel stattgefunden, der die Qualität von Erziehung und Unterricht gesenkt hat. Die Einstellungen der Bildungspolitiker und -forscher müssen sich ändern, damit unsere Kinder wieder etwas Handfestes lernen können. In einer fünfteiligen Serie erklärt die Sonderpädagogin und heilpädagogische Psychologin Miriam Stiehler, woher diese Fehlentwicklungen kommen, wie sie sich auf Schüler auswirken und was sich ändern muss. Dieser Beitrag ist eine Reaktion auf den ersten Teil dieser Serie, den Sie hier nachlesen können.

Wieviel Mussolini steckt in Montessori? Und wieviel Montessori steckt im deutschen Kindergarten? Man könnte diese Fragen für ziemlich weit hergeholt halten. Für Cicero-Autorin Miriam Stiehler allerdings ist der unheilvolle Einfluss der vermeintlichen Faschismus-Sympathisantin Montessori eine der Hauptursachen der deutschen Bildungsmisere.