Rainer Werner unterrichtete an einem Berliner Gymnasium Deutsch und Geschichte. Er verfasste das Buch „Fluch des Erfolgs. Wie das Gymnasium zur ,Gesamtschule light‘ mutiert“.

Während der Corona-Lockdowns konnte man in der Presse Erfahrungsberichte von Eltern lesen, die einen Einblick vermittelten, wie die Schulen die Betreuung ihrer Kinder im Homeschooling bewältigt haben. Die von den Eltern vorgenommenen Bewertungen reichen von „vorzüglich“ bis „mangelhaft“. Einigen Schulen ging ein Teil ihrer Schüler „verloren“, weil die Lehrkräfte keine Mittel fanden, mit den Kindern aus bildungsfernen Milieus aus der Ferne zu kommunizieren. Die Lernmaterialien, die sie in analoger Form in der Schule deponierten, wurden nie abgeholt.

Andere Schulen gaben schon früh bekannt, dass auch während des Homeschoolings der reguläre Stundenplan gilt. Nur Sport und Bildende Kunst wurden zu Freistunden erklärt. Wenn Schüler nicht über das nötige digitale Equipment verfügten, kam eine Lehrkraft zu ihnen nach Hause und richtete ein Leih-Tablet ein, damit die Kommunikation möglich war.