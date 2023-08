So erreichen Sie Rainer Werner:

Rainer Werner unterrichtete an einem Berliner Gymnasium Deutsch und Geschichte. Er verfasste das Buch „Fluch des Erfolgs. Wie das Gymnasium zur ,Gesamtschule light‘ mutiert“.

Während der Sommerferien wurden Fluggäste am Stuttgarter Flughaften mit einem riesigen Plakat begrüßt, das eine überraschende Botschaft verkündete: „Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen? Mach was dir Spaß macht und werde Lehrer*in“ (Kommafehler im Original). Wie verzweifelt muss das Kultusministerium von Baden-Württemberg sein, wenn es mit dem klassischen Vorurteil gegenüber Lehrern, sie seien im Grunde arbeitsscheu, um Nachwuchs wirbt? Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) erregte 1995 Aufsehen, als er Lehrer als „faule Säcke“ bezeichnete. Ob Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) weiß, was sie mit diesem Spruch anrichtet? Die Schulleiter im Ländle werden sich bedanken, wenn sich jetzt Quereinsteiger bei ihnen melden, die zuerst nach der Ferien- und Freizeitregelung fragen. Der Lehrermangel, der alle Bundesländer erfasst hat, heiligt nicht alle Methoden der Anwerbung.

Lehrer steigen aus Gibt man auf Facebook die Wörter „Lehrer auf Abwegen“ ein, landet man in einer Gruppe, in der sich Pädagogen austauschen, die den Lehrerberuf aufgeben wollen oder dies bereits getan haben. 11.000 Mitglieder hat die Gruppe. Beim Lesen der Beiträge zeigt sich, dass es viele Gründe gibt, warum junge Lehrer mit dem System Schule unzufrieden sind. So individuell die Gründe für den Ausstieg auch sein mögen, gemeinsam ist ihnen, dass die Aussteiger die Schule für eine dysfunktionale Einrichtung halten, deren Beharrungskräfte zeitgemäße Reformen verhindert. Das Beamtenrecht schere alle Lehrkräfte über einen Kamm.