Zur gleichen Zeit sitzt Simone Weil in London und wirft wie im Rausch alles aufs Papier, was ihr Intellekt zu verarbeiten vermag: Sie schreibt Essays über Erkenntnistheorie, über Verfassungsgeschichte, zu politologischen und theologischen Fragen. 16 Jahre zuvor, im Sommer 1927, hatte sie an der École Normale Supérieure den ersten Platz in einer Philosophieprüfung belegt – vor einer gewissen Simone de Beauvoir, die sie für ihr bourgeoises Freiheitsdenken verachtete.