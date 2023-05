Steinmeier selbst hat ein Zeichen gesetzt und 2021 einen Raum in seinem Amtssitz zum „Robert-Blum-Saal“ erklärt, um auf diese Weise an einen der Wortführer in der Paulskirche zu erinnern. Blum war im Herbst 1848 nach Wien gereist, wurde dort verhaftet und bald darauf vom Habsburgischen Militär hingerichtet: am mittlerweile symbolträchtigen 9. November.